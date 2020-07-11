علاء نبيل: الإيقاف لم يكن في صالح الكرة المصرية.. والمستوى الفني سيتراجع

أكد علاء نبيل، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن إيقاف الرياضة لم يكن في صالح الكرة المصرية.
وقال علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كان من المفترضأن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع الأندية ليناقش ملف كل شئ يتعلق بعودة الدوري ثم يتم عرضه على وزارة الشباب ثم مسئولي الدولة لكي تصدر القرار".
وأكمل: "لكن ما حدث كان العكس حيث تم إصدار القرار من الدولة في البداية، فلا يوجد أحد متلهف لعودة الدوري في الشارع على عكس أي وقت سابق".
وأتم: "نحن كرياضيين نتمنى عودة الدوري بدون شك، وأتوقع أن لا يكون الدوري المستكمل على المستوى الفني المطلوب".
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