سفير مصر بالكاميرون ينفي تواصل الأهلي والزمالك معه بشأن نصف نهائي الأبطال

قال مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، إنه لم يتواصل معه أي شخص من ناديي الأهلي والزمالك استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. إفريقيا. وأكد المليجي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تجربة استضافة الكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا، أتوقع أنها ستكون ناجحة للغاية". دوري أبطال أفريقيا، أتوقع أنها ستكون ناجحة للغاية". وتابع: "أعتقد أن الموضوع سيكون صعب لأننا لم نستضف الأهلي والزمالك معا في نفس الوقت وسيمثل ذلك عبئا علينا ولكننا سنلبي طلبات الناديين".

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