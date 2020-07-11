وزير الرياضة: مستعدون لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن موقف مصر من استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا حال طلب الاتحاد المصري لكرة القدم "كاف". "كاف". وقال أشرف صبحي في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "مستعدون في Advertisements أي وقت لاستضافة دوري أبطال إفريقيا في حال تأهل الأهلي والزمالك"، متابعا: "مصر دائما جاهزة لاستضافة البطولات والنهائيات الإفريقية". أي وقت لاستضافة دوري أبطال إفريقيا في حال تأهل الأهلي والزمالك"، متابعا: "مصر دائما جاهزة لاستضافة البطولات والنهائيات الإفريقية". ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي بينما يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي.

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