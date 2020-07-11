شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: وفد من الاتفاق السعودي يصل القاهرة لإنهاء صفقة محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الإتفاق السعودي قرروا إرسال وفد من النادي إلي القاهرة خلال الفترة المقبلة، من أجل التفاوض مع مسؤولي النادي الأهلي للحصول علي خدمات محمد شريف لاعب الفريق المعار إلي نادي إنبي حتي نهاية الموسم الجاري.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية، أن مسئولي نادي الاتفاق جددوا المفاوضات مع اللاعب بعد أن توقفت خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.
وأتم: "محمد شريف رحب باللعب للنادي السعودي، لاسيما بعد أن تقلصت فرصه في المشاركة مع الاهلي في الموسم الجديد بعد التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لمدة خمس سنوات، مشترطًا انهاء المفاوضات مع مسؤولي النادي الأهلي".
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