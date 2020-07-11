شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: لقب نادى القرن فصل على مقاس الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر نجم الفريق الأول الأسبق لكرة القدم بنادى الزمالك إن لقب نادى القرن فصل على مقاس الأهلى من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وأضاف فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك:" النادى الأهلى كان يسوق الرياضة في مصر ولا حد كان يقدر يفتح بوقه ومين نادى القرن اللى عنده 9 بطولات ولا 7 و مشكلتنا ليس مع النادى الأهلى ولكن مع الاتحاد الأفريقي الذى منحهم اللقب ظلم".

تابع:" بقالنا 40 أو 50 سنة لا يبحث أحد عن حقوق نادى الزمالك لكن الوضع اختلف ألآن والصورة اتغيرت".

أكمل حعفر:" مرتضى منصور كان ينتظره الملايين لمجرد أنه أعلن عن وجود مفاجأة ولم يأتي أحد في تاريخ الزمالك جلب له حقوقه سوي مرتضى منصور".

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لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى جهز مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور ملف كامل للمطالبة بالحصور على لقب نادي القرن الأفريقي، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" من قبل في تحديد صاحب اللقب.

وتعد قضية "بطل القرن" بسبعة أرواح لأنه منذ 20 عاما على حسمها لصالح النادى الأهلى، وما زال الزمالك وجماهير تعتقد أنها حق تم سلبه منهم مع نهاية القرن الـ20.