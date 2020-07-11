شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مرتقبة لجماهير ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني: إن الجماهير يمكنها العودة للملاعب لحضور مباريات المنتخب والدوري قريباً. وقال الأمين العام للاتحاد الألماني للعبة فريدريش كورتيوس في بيان: إنه يتوقع السماح للمنتخب الوطني باللعب أمام جماهير في المباريات على أرضه هذا الخريف، كما قالت رابطة الدوري الألماني: إنها تتعاون مع وزارة الصحة؛ لوضع إرشادات للأندية المحلية للسماح للجماهير بالعودة لمباريات الدوري.

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