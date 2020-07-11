النصر السعودي يكتمل والهلال ينتظر «الثعبان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

مع بداية العد التنازلي لاستئناف الدوري السعودي في الرابع من أغسطس المقبل، يواصل قطبا الكرة السعودية (النصر والهلال) تحضيراتهما لمواجهتهما المرتقبة في الخامس من أغسطس، وسط منافسة شرسة على تحقيق اللقب.

وفي آخر فصول التحضيرات، استعاد النصر خدمات جناحه المغربي نور الدين امرابط بعد التأكد من سلامته من فيروس كورونا، إضافة إلى المهاجم عبد الفتاح آدم، ولاعب الوسط عبد الرحمن الدوسري. وتعد قيمة امرابط الفنية هي الذخيرة لأسلحة البرتغالي روي فيتوريا الهجومية، فهو الصانع الأول لأهداف مواطنه عبد الرزاق حمدالله هداف الفريق والدوري، وهو أدرينالين الحياة للفريق في داخل الملعب.

وبعودة امرابط إلى تدريب الخميس يكون النصر قد اكتمل عددياً قبل 3 أسابيع من موقعة الديربي الكبير.

وفي الهلال لايزال الروماني رازفان لوشيسكو مدرب بطل آسيا، ينتظر الثعبان البيروفي كاريلو الذي ما يزال يتعافى من إصابته بفيروس كورونا الذي داهمه في يونيو الماضي.

ومع أن الأزرق استعاد الكولومبي كويلار، والكوري شو، والفرنسي جوميز، والإيطالي جيوفينكو، ومدد عقد البرازيلي إدواردو، إلا أن القيمة الكبيرة لكاريلو تجعل تأخر عودته للتدريبات أمراً مزعجاً لرازفان الذي يعتمد عليه في بناء الهجمات وصناعة الأهداف وتسريع الكرة.

إلى جانب ذلك يدخل الغريمان، بدءاً من الأحد، الموجة الثالثة من الاستعداد وتتضمن المباريات التجريبية، حيث سيواجه النصر كلاً من الشعلة والفتح والدرعية والرائد، ويلتقي الهلال بالتعاون والفيحاء والطائي والرياض والشعلة.