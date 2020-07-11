مواجهة نارية محتملة بين برشلونة وبايرن في ربع نهائي دوري الأبطال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفرزت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الذي سيقام بصيغة بطولة مصغرة في البرتغال بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مواجهة نارية محتملة بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الالماني.

ويلتقي الفائز بين بايرن وتشلسي الإنجليزي (3-صفر ذهاباً في لندن) مع الفائز بين برشلونة ونابولي الإيطالي (1-1 في إيطاليا).

وأسفرت القرعة التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد القاري في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة الفائز من ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب ومانشستر سيتي الإنجليزي (2-1 لسيتي ذهاباً في مدريد) مع الفائز بين يوفنتوس بطل إيطاليا وليون الفرنسي (1-صفر ذهاباً لليون في فرنسا).

ويواجه ريال مدريد المتوج 13 مرة آخرها بين 2016 و2018 خطر الخروج، بعد تخلفه على أرضه أمام رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا الباحثين عن اللقب الأول في تاريخهم لنقل نجاح إدارتهم الإماراتية إلى الساحة القارية.

وبدوره، يحتاج يوفنتوس المتوج مرتين في 1985 و1996 والباحث عن لقب تاسع توالياً في الدوري المحلي، عن تعويض انزلاقه في ليون ذهابا.

كما وقع باريس سان جيرمان الفرنسي الحالم بمنح فرنسا لقباً ثانياً بعد مرسيليا في 1993، مع أتالانتا مفاجأة الدوري الإيطالي هذا الموسم والذي بلغ دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه.

أما المباراة الرابعة، فستجمع لايبزيغ الألماني أحد مفاجآت الموسم أيضاً مع أتلتيكو مدريد الإسباني الذي أقصى ليفربول الإنجليزي حامل اللقب من ثمن النهائي، والطامح لوضع حد لنحس خسارته المباريات النهائية (1974 و2014 و2016).

ويبدو مشوار سان جيرمان ممهداً نحو نهائي أول في تاريخه، فبحال تخطيه رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني، سيواجه الفريق المملوك قطرياً في نصف النهائي الفائز بين أتلتيكو ولايبزيغ.

وسيكون نصف النهائي الآخر بمثابة نهائي مبكر، فيلتقي الفائز بين برشلونة وبايرن بحال تأهلهما مع الفائز بين سيتي/ريال وليون/يوفنتوس.

وقرر «ويفا» إقامة مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية على الملعبين الخاصين بناديي بنفيكا «استاديو دا لوش» وسبورتينغ «استاديو جوزيه ألفالادي».

وستقام مباريات الإياب المتبقية من الدور ثمن النهائي في ملاعب الأندية الخاصة بها وليس في ملاعب محايدة في البرتغال.

ويستكمل دور الـ16 في السابع والثامن من أغسطس، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، نصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.

وتوقفت منافسات البطولة القارية منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن في منتصف يونيو الماضي وضع خطة لإكمال مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية لمسابقة يوروبا ليغ في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية في الفترة من 10 إلى 21 أغسطس.

وبعد أن أقيمت ست مباريات من أصل ثمان في ذهاب ثمن النهائي، باستثناء لقاءي إنتر الايطالي مع خيتافي الإسباني، وروما الإيطالي مع إشبيلية الإسباني، ستحسم هاتان المواجهتان بلقاء واحد في ألمانيا.

وستستكمل البطولتان اعتباراً من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب بعد مبا