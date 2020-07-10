شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبي الإسماعيلي في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدت المجموعة الثانية من لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، تدريبات بدنية في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، باحد فنادق المحافظة وذلك ضمن سياسة الجهاز الفنى في الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وكان الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الفرنسي، ديديه جوميز، قد قام بتقسيم اللاعبين لمجموعتين في المران الصباحى، حيث خاضت المجموعة الأولى تدريبات في الجيم والثانية أدت تدريبات بأرض الملعب، قبل أن يتم تبادل الأدوار لكل منهما في المران المسائى.

وخاضت المجموعة الثانية تدريباتها تحت إشراف أدهم السلحدار المدرب العام للفريق الذي حرص على تحفيزهم من أجل بذل قصارى جهدهم في المران.

ويستعد الفريق بكل قوة لاستئناف المنافسات الرسمية والتى توقفت الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا.