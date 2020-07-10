شكرا لقرائتكم أحمد جمال: مرتضى منصور يصنع الحدث في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى أحمد جمال، إن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك يصنع الحدث في النادى الأبيض، وأضاف أحمد جمال خلال تقديمع برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :" شوفنا ملحمة جماهيرية بالأمس في الاحتفال بلقب نادى القرن الحقيقى".

وتابع جمال:" كانت هناك مجالس إدرات سابقة في نادى الزمالك لا كان يأتي لها مراسلات من الكاف ولا كانت موجودة على الخريطة من قبل".

وواصل أحمد جمال:"لم يخرج اى مسئول زملكاوي دافع عن لقب نادى القرن سوي مرتضى منصور والغريب أن كمال درويش هنأ الزمالك باللقب".

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وأكمل أحمد جمال :"مجالس إدارات سابقة هضمت حق نادى الزمالك في قضايا الزمالك ولا أعلم سبب ضيق البعض في دفاع مرتضى منصور عن حقوق النادى المهدرة".

واختتم :"كل جماهير الزمالك بالملايين يشكروا مرتضى منصور للإستجابة لرغبة مئات الملايين في كل مكان بالعالم من أجل استعادة لقب القرن".