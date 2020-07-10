شكرا لقرائتكم البدرى يطالب اتحاد الكرة بتوقف الدورى أسبوعا فى أكتوبر ونوفمبر .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، من اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة توقف الدورى أسبوعا فى شهر أكتوبر ، وأخر فى شهر نوفمبر المقبلين، فى حالة اعلان الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" عن ارتباطات رسمية أو ودية للفراعنة خلال هذين الشهرين بعد اعلان الغاء الأجندة الدولية فى سبتمبر المقبل.

وعقد البدرى اجتماعا مؤخرا مع جهازه المعاون لمناقشة خريطة الاستعداد للمرحلة المقبلة بعد تأجيل بطولة أمم افريقيا 2021 حتى يناير 2022 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، واستقر البدرى على طلب توقف الدورى أسبوعا فى أكتوبر وأخر فى نوفمبر المقبلين فى حالة اعلان الكاف عن مباريات للمنتخب فى تصفيات كأس العالم 2022 أو مباريات ودية ضمن الأجندة الدولية.

فى شأن مختلف، تحدث حسام البدري عن رحيله عن الاهلى من قبل، وقال "حينما رحلت عن الأهلي تقدمت باستقالتي عقب الخسارة في إحدى المباريات والأجواء لم تكن جيدة ففضلت الرحيل وليس من أجل عروض من أندية أخرى وبعد فترة انتقلت للمريخ السوداني"، مؤكدًا: "الأهلي هو من صنع اسمي وأكن له الكثير من الفضل فيما وصلت له".

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وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أنه نصح حسام عاشور قائد الأهلي بالاعتزال في صفوف الفريق الأحمر، وعن لاعب تمنى تدريبه أجاب البدري "حسني عبد ربه"، وأضاف "حاولنا ضمه للأهلي كثيرًا من الإسماعيلي".

واختار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أفضل 11 لاعبًا في مسيرته التدريبية التي بدأت منذ عام 2009.

وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى: عصام الحضري ، في الدفاع: سيد معوض- شادي محمد- وائل جمعة- أحمد فتحي ، في الوسط الدفاعي: حسام عاشور- عبد الله السعيد

في الوسط الهجومي: محمد ناجي "جدو"- محمد أبو تريكة- محمد بركات، في الهجوم: عماد متعب.