شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي يكشف حقيقه احتمالية انتقال صالح جمعة لنادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقه احتمالية انتقال صالح جمعة لاعب وسط الفريق لنادى الزمالك، وقال المصدر لـ"الخليج 365": "عقد صالح جمعة ممتد مع الأهلي لمدة 3 مواسم ..الأهلي يملك حق مستقبله سواء بالإبقاء عليه أو اعارته أو بيعه"، ويُناقش مسئولو الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، مستقبل صالح جمعة، سواء باستمراره مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، أو سيتم اعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه سواء محلياً أو خارجياً.

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واختلف الوضع في الأيام الأخيرة بعد سماح فايلر لصالح جمعة بالتدريب مع الفريق قبل وصوله القاهرة، وذلك بتدخل من ديفيد سيزا المدرب العام الذي توسط لدى فايلر للسماح للاعب بخوض التدريبات الجماعية للأهلي، بعدما لاحظه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني، وقال سيزا لصالح جمعة، "أنت لاعب موهوب، ونرغب فى الاستفادة بقدراتك الكبيرة، ولكن الالتزام شرط أساسى لعودتك للحسابات الفنية"

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات، سواء على المستوى المحلى أو القارى، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومى منذ عودتها، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسرى رينيه فايلر كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمر على خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا فى استعادة ثقة رينيه فايلر.