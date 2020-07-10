شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحسم مصير دورى الممتاز "ب" للموسم الحالي الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسم اللجنة اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مصير دورى الممتاز "ب" هذا الموسم يوم الاحد المقبل، وكذلك مصير دورى القسمين الثالث والرابع ، بعد انتهاء الإجتماعات مع جميع الأندية، والاستماع لمقتراحاتها بخصوص المسابقة وكذلك لائحة النظام الأساسى الجديدة والتعديلات المقترحة عليها.

وتتجه النية لدى اللجنة الخماسية لاعلان استكمال دورى الممتاز "ب" فى منتصف شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم الغاء الهبوط فى نهاية الموسم، بينما لم يتحدد موقف دورى القسمين الثالث والرابع هذا الموسم وان كان الاتجاه الأقرب هو الالغاء وتصعيد أوائل المجموعات للدرجة الأعلى.

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فيما قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، إلغاء مسابقات الناشئين هذا الموسم رسميا بسبب ضيق الوقت وحفاظا على سلامة اللاعبين من فيروس كورونا المستجد، على أن يتم الاعلان عن تفاصيل المسابقات فى الموسم الجديد خلال الفترة المقبلة بعد التناقش مع محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة حول تطوير المسابقات فى النسخة الجديدة.

فى شأن مختلف، تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل، لإعلان التعديلات على نظام مسابقة الدورى التى سيتم استئنافها فى أغسطس المقبل فى ظل الضوابط الجديدة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وخاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضي بتواجد 7 لاعبين فقط .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القرار جاء بعد موافقة اللجنة الخماسية على زيادة عدد التبديلات فى المباراة الواحدة لخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بسبب ضغط المباريات، وحفاظا على سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط بعد فترة توقف 4 شهور وعدم اكتمال جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية فى ظل قصر فترة الاعداد.