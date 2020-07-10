الامارات | عملية جراحية لنجم تشلسي الصاعد تبعده عن الملاعب 4 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية لنجم تشلسي الصاعد تبعده عن الملاعب 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع لاعب وسط تشلسي الشاب الاسكتلندي بيلي غيلمور لعملية جراحية في ركبته وقد يبتعد عن الملاعب لاربعة اشهر كحد اقصى كما كشف مدربه فرانك لامبارد اليوم الجمعة.

وقال لامبارد في مؤتمر صحافي: "خضع بيلي غيلمور لعملية جراحية صباح اليوم الجمعة وسيغيب للأسف عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر".

واضاف "لقد تحدثت اليه طويلا بالأمس (الخميس) لكي أمنحه دعمي. إنه صلب لكنه تأثر لأنه بدأ يجد مركزاً له في التشكيلة".

وخرج غيلمور مصاباً في أواخر مباراة فريقه ضد كريستال بالاس (3-2) الثلاثاء الماضي.

وشارك غيلمور هذا الموسم في ست مباريات في الدوري المحلي وخمس مباريات في الكأس في وسط الملعب حيث المنافسة على اشدها بين لاعبين يتمتعون بالخبرة امثال الفرنسي نغولو كانتي والكرواتي ماتيو كوفاسيفيتش والبرازيلي جورجينيو.

وتابع لامبارد الذي اعتمد على بعض لاعبي الفريق الشبان هذا الموسم وبينهم مايسون ماونت وتامي ابراهام وريس جيمس "يملك (غيلمور) شخصية رائعة لا سيما بهذا العمر الصغير حيث فرض نفسه في المجموعة ثم في التشكيلة".



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