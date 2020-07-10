شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعد للتعاقد مع نجم إنترميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن نادي برشلونة بات قريبًا من إتمام صفقة قوية بالتعاقد مع مهاجم إنترميلان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنترناسيونالي الإيطالي، وينتظر إتمام الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لشبكة "ESPN" الأمريكية، فقد أنهى برشلونة اتفاقه مع النجم البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تألق بشكل ملفت بصفوف إنترناسيونالي في الموسمين الأخيرين، لكن صفقة التعاقد معه تعتمد على توفير سيولة مالية.

وأضافت الشبكة ذاتها أن برشلونة يأمل في النجاح في بيع لاعب خط وسطه البرازيلي فيليب كوتينيو، لتوفير السيولة المالية اللازمة لصفقة مارتينيز، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلفها تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما يسعى برشلونة لبيع عدد من لاعبيه الآخرين، لدعم خزينته، بعدما قلص ميزانيته بما يقرب من 200 مليون يورو بسبب أزمة كورونا، ويتصدر اللاعبون الذين اقتربوا من الرحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش، الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرتغالي نيلسون سيميدو.