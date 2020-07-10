شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لجوارديولا قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن غياب مهاجمه الأرجنتيني أجويرو، خلال مواجهته أمام ريال مدريد الإسباني، بإياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وتفوق مانشستر سيتي خارج ملعبه على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، قبل توقف منافسات كرة القدم في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تقام المواجهات المتبقية في مرحلة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملاعب أصحاب الضيافة، حيث يستقبل مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد دون حضور جماهيري، في السابع من شهر أغسطس المقبل.