شكرا لقرائتكم حسين السيد: أسألوا طاهر أبوزيد عن ظلم الجوهري .. والزمالك نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث حسين السيد حارس الزمالك التاريخي عن أسباب خروجه من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر في الفترة التي تولى فيها المهمة المدير الفني الأسطوري محمود الجوهري.

قال حسين السيد خلال استضافته بقناة "أون تايم سبورتس 2": تحدثت مع محمود الجوهري وطالبته بعدم استدعائي بعد شعوري الخروج من حساباته طالما أنه لن يكون هناك دور لي في المنتخب الوطني قبل نهائيات كأس العالم".

وعن تعرضه للظلم في الفترة التي تولى فيها الجوهري المسئولية قال: "أسألو طاهر أبوزيد أو طارق يحيي هما اتظلموا والا لأ علشان الناس تشهد بالظروف، مشدداً على أن كل المدربين في العالم قهروا لاعبين ومن الطبيعي أن يظلم مدرب مصر وقتها لاعبين".

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وأكد حسين السيد أن الحكام واتحاد الكرة يجاملا الأهلي على مر السنين، وهو الأمر الذي تسبب في تفوق الفريق الأحمر على مستوى البطولات بالمقارنة بالزمالك الذي يحقق بطولاته دائماً بطريقة مشروعه على حد وصفه.

أضاف حسين السيد: "الأهلي دائماً ما يتحكم في اختيارات حكام مبارياته ويطلب من اتحاد الكرة تغيير حكام بعينهم وهو نفس الأمر الذي يقدم عليه الزمالك لكن طلبات الأبيض تواجه بالرفض ويتم الموافقة للأهلي.

وتابع حسين السيد أنه يرى أن الزمالك هو نادي القرن على مستوى البطولات بينما الأهلي هو نادي القرن على مستوى المشاركات والنقاط، مؤكداً أن الزمالك من حقه البحث عن حقه وكذلك الأهلي الذي يحق له أيضاً الدفاع عن الامتيازات التي حصل عليها.