الأهلي يعلن نتائج المسحة الثالثة من فيروس كورونا

كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، عن نتائج عينات المسحة الثالثة من فيروس كورونا والتي جميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الجمعة، إن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي يوم الأربعاء، "جاءت سلبية".

وأضاف عبدالحفيظ أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية 100%.

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ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول مرانه غداً، السبت، تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، الذي ظهرت سلبية مسحته أيضًا.

يشار إلى أن الأهلي كان قد أجرى مسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا جاءت نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا.

ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بالإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.