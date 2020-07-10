الأهلي يعلن نتائج المسحة الثالثة من فيروس كورونا

كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، عن نتائج عينات المسحة الثالثة من فيروس كورونا والتي جميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الجمعة، إن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي يوم الأربعاء، "جاءت سلبية".
وأضاف عبدالحفيظ أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية 100%.
ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول مرانه غداً، السبت، تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، الذي ظهرت سلبية مسحته أيضًا.
يشار إلى أن الأهلي كان قد أجرى مسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا جاءت نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا.
ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بالإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
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