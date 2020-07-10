الامارات | مفاجأة.. وزارة التموين المصرية تكشف حقيقة علامة "الزمالك نادي القرن الحقيقي"

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. وزارة التموين المصرية تكشف حقيقة علامة "الزمالك نادي القرن الحقيقي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية حقيقة ما يتم تداوله حول حصول نادي الزمالك على العلامة التجارية "نادي القرن الحقيقي" التي حصل عليها من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتمنحه الحق في استخدامها على لافتاته وبطاقات العضوية، في وقت يتقدم غريمه التقليدي الأهلي بشكاوى قضائية لوقف استخدام القلعة البيضاء لهذه العلامة.

وقال موقع "اليوم السابع" المصري على لسان مصدر مسؤول في جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين: "إن ما تقدم به الزمالك للحصول على لقب القرن، هو طلب إيداع تسجيل، وأن أي طلب يخضع للفحص والدراسة، ولا يعني موافقة نهائية، فالتقدم بطلب لا يعني الحصول على الموافقة، حيث تستقبل إدارة العلامات التجارية بالمكاتب المختلفة، العديد من الطلبات بشكل يومي، ويتم فحصها وفق الضوابط، ومنها ألا يكون هناك علامة مسجلة، كما أنه من حق أي جهة أخرى الاعتراض على ذلك، خلال فترة 60 يوماً".

وأضاف: "وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بتسجيل العلامات التجارية، فإنه يتم اشهار التصميم أو العلامة التجارية لمدة 60 يوما في الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر (النادي الأهلي) الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.

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وكان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، أعلن عن قيامه بتسجيل علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين، وقال على حسابه الشخصي في "فيسبوك": "المفاجأة هي تسجيل علامة الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم في وزارة التموين.. وأطالب رئيس الأهلي محمود الخطيب بإزالة شعارات نادي القرن من الأهلي".

يذكر أن الزمالك لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للمطالبة بحقه في شعار "نادي القرن" وليس غريمه الأهلي الذي حصل عليه رسمياً في عام 2000 من قبل الاتحاد الإفريقي الذي كان يرأسه حينها الكاميروني عيسى حياتو، ولكن مرتضى منصور رفع دعاوى قانونية ضد ما حصل قبل 20 سنة مطالباً بمنح اللقب لناديه خصوصاً أن الزمالك حصل على تسع بطولات مقابل سبعة للأهلي في تلك الفترة من الزمن.

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