شكرا لقرائتكم 11 بنداً فى جدول أعمال الجمعية العمومية خلال شهر يوليو فى نادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بنود الدعوى للجمعية العمومية العادية للنادي المقرر لها يومي 26 و27 من شهر يوليو الجاري وتشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية الخاصة بالنادي والحساب الختامي، بالإضافة إلى الاقتراحات الخاصة بالأعضاء من أجل تطوير منشآت وخدمات النادي.

وتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بند وهم: التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن اعماله في السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمالي.

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كما سيتم النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبي النادي في حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادي في المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن العام المالي 2019-2020.

وتبدأ عملية التسجيل في كشوف الحضور بالجمعية العمومية بنادى الزمالك في اليوم الأول من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء على أن تبدأ في اليوم التالى في التاسعة صباحا وينتهى التسجيل في التاسعة مساء ويتم مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني في اليوم الثانى عقب نهاية التسجيل وسيشهد اجتماع الجمعية العمومية مناقشة ميزانية الزمالك، والتى يزيد فائض ميزانيتها عن 50 مليون جنيه، فيما قرر مجلس القلعة البيضاء، فرض غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو للجمعية العمومية العادية لن يحضر الجلسة التى ستنعقد يومى 26 و 27 يوليو الجارى بمقر قلعة ميت عقبة.