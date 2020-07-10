شكرا لقرائتكم صفحة الزمالك على ويكيبيديا بدون لقب نادى القرن الحقيقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع تواصل الاجتماعى، صورة، فى الساعات الماضية أن حساب نادى الزمالك عبر موسوعة ويكيبيديا تم إضافة به لقب نادى القرن، بعد إعلان الزمالك تسجيله لعلامة تجارية باسمه بأن نادى الزمالك هو نادى القرن الحقيقى لكرة القدم، وبالإطلاع إلى حساب نادى الزمالك باللغتين العربية والإنجليزية تأكد عدم إضافة ذلك لقب لحساب النادى عبر ويكبيديا.

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نادى القرن



نادي القرن

فيما قرر النادى الأهلى تقديم طعن رسمى خلال الـ72 ساعة المقبلة على الطلب الذى تقدم به نادى الزمالك لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الساعات الماضية، لتسجيل العلامة التجارية بلقب نادى القرن الأفريقى باسم القلعة البيضاء، وقال مصدر إن الأهلى سيتقدم بطعن على طلب الزمالك الذى تقدم به الأخير يوم 5 يوليو الجارى لوزارة التموين لأن هذا اللقب من حق الأهلى، وفقاً للمستندات والأوراق الرسمية من الجهات المحلية والعالمية.

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وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أعلن مساء أمس إنه قام بتسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادى القرن الحقيقى" وذلك فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى المفاجأة التى كان وعد بها رئيس النادى جماهيره منذ أيام قليلة، وطالب مرتضى منصور النادى الأهلى بإزالة أى لافتات تحمل اسم "نادى القرن" بعدما أصبح اللقب علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.

وقال مصدر فى الأهلى، إن النادى قام بتسجيل العلامة الفكرية بلقب نادى القرن فى أفريقيا منذ عام 2003 بعد حصوله على اللقب عام 2000 من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى جهات مصرية وعالمية متخصصة، وأوضح المصدر أن تسجيل العلامة الفكرية يستغرق شهوراً بسبب المدة التى تحتاجها هذا الجهات للتحرّى والاستفسار عن أحقية الجهة التى تطلب تسجيل علامة فكرية مُعينة بهذا اللقب، وشدد المصدر على أن تسجيل العلامة الفكرية للأهلى بأحقيته فى لقب نادى القرن تم فى جهة مصرية وكذلك جهة عالمية وأستغرق الأمر قرابة العشرة أشهر حتى حصل الأهلى على هذه العلامة المُسجلة باسمه.

وقال المصدر أن تقديم الزمالك طلباً لوزارة التموين والتجارة الخارجية لتسجيل علامة فكرية باسمه تحمل لقب نادى القرن فى أفريقيا لا يعنى حصوله على اللقب لأن الأمر يحتاج دراسة وفحص وتقديم مستندات وأوراق ويستغرق الأمر شهورا، موضحاً أن الجهات المعنية تأكدت من خلال الأوراق والمستندات الرسمية أن الأهلى هو الأحق بلقب نادى القرن الأفريقي، لذا تم تسجيل شعار النادى مدوّن عليه عبارة "نادى القرن الأفريقي".

وأوضح المصدر أن حقوق القلعة الحمراء الفكرية والتجارية فيما يخص لقب نادى القرن الأفريقى لا يمكن سلبها خاصة وأن هذه الحقوق تمثل إستثمارات ومكاسب تجارية لأنه الأحق بهذا اللقب وفق ما أقره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) وأخطر به النادى فى حينه، وشدد المصدر على أن الاتحاد الأفريقى لا يفوته مناسبة إلا ويؤكد فيها أن الأهلى هو نادى القرن، وآخرها التهنئة التى نشرها كل من الاتحاد الدولى والاتحاد الأفريقى على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادى الأهلى على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادى القرن، وعليه قام النادى بإضافة هذا اللقب إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادى بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته