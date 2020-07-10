رياضة | ريال مدريد ينسحب من صفقة هافيرتز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينسحب من صفقة هافيرتز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن ريال مدريد الإسباني انسحب من سباق التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن هافيرتز البالغ من العمر 21 عامًا هو أحد النجوم البارزة في الدوري الألماني في الموسم المنصرم كما أنه لفت أنظار العديد من الأندية حول العالم.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن ريال مدريد أفسح المجال لتشيلسي من أجل التعاقد مع كاي هافيرتز بعد أن صرف النظر عن التعاقد معه.

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وأوضحت الصحيفة الألمانية أن ريال مدريد خطط للتعاقد مع هافيرتز في الصيف المقبل ولكن باير ليفركوزن قرر بيعه في الصيف الحالي وأن تشيلسي الإنجليزي يسعى بشدة للتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ليفركوزن رفض 80 مليون يورو في يونيو الماضي من ريال مدريد للتعاقد مع هافيرتز ولم يكن في مقدور الملكي انفاق أكثر من هذا المبلغ.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن تشيلسي مستعد لرصد أكثر من 100 ملوين يورو للتعاقد مع الألماني في انتفاضة للبلوز خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد فك الحظر.

وكشفت الصحيفة الألمانية أن تشيلسي تعاقد مع الألماني تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني بالإضافة إلى المغربي حكيم زياش نجم آياكس وأنه من المفترض أن ينضما إلى البلوز في الموسم المقبل.