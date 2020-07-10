رياضة | كلوب يعلن غياب نجم ليفربول لنهاية الموسم بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يعلن غياب نجم ليفربول لنهاية الموسم بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يورجن كلوب أن قائد الفريق الإنجليزي جوردان هيندرسون سيغيب عن باقي مباريات الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وكان هيندرسون قد غادر مباراة فريقه الماضية أمام برايتون في الشوط الثاني بعد تعرضه للإصابة في الركبة.

Advertisements

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه غدًا أمام بيرنلي :"هندرسون لن يلعب مجدداً هذا الموسم".

وأضاف :"الأخبار الجيدة هي أنه ليس بحاجة لعملية جراحية، للأسف لن يلعب معنا مجدداً لكني متفائل بعودته بداية الموسم المقبل".

وأكمل :"عندما رأينا الكشف الطبي وأنها ليست إصابة بذلك السوء شعرت بارتياح كبير، هندرسون لديه قدرة كبيرة على التعافي".