شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تنهي موسم قائد ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إنتهاء موسم قائد فريقه جوردن هيندرسون بسبب الإصابة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بيرنلي المقرر لها السبت المقبل بالدوري الإنجليزي:"هيندرسون سيغيب للإصابة إنه أفضل خبر بين كل الأخبار السيئة. إنها إصابة في الركبة، لكنه لن يحتاج عملية جراحية. لن يلعب في ما تبقى من الموسم، لكني متفائل بحضوره مع بداية الموسم المقبل. إنه يتعافى سريعا".

وأضاف "الأمر ليس جيدا، لكنها أفضل أخبار قد نحصل عليها. علمنا مباشرة بحجم الإصابة حين غادر الملعب. في ألمانيا قد نقول إن هندرسون حيوان، يقاتل بكل شيء. لو لديه ألم لن يقول لك أبدا. لذا عرفنا أن شيئا ما حدث لم يكن مفترضا أن يحدث".

واستمر بطل الموسم الحالي من الدوري "يستحق رفع الكأس، وسيفعل ذلك. لا يحتاج لجراحة، هذا هو الخبر الجيد، نستطيع اتخاذ قراراتنا الخاصة فيما يتعلق بأي شيء آخر. هيندو سيرفع الكأس".

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي قبل أن يواجه مضيفه أرسنال يوم الأربعاء.

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