شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الأوروبي.. قرعة سهلة لليونايتد ومواجهة متوازنة للإنتر أمام خيتافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسمت قرعة بطولة الدوري الأوروبي التي سحبت، اليوم الجمعة، مواجهات البطولة المصغرة التي تحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي للبطولة، والتي ستقام في أربع مدن ألمانية.

وجاءت المواجهات الأربع لدور الثمانية من البطولة، حسب ما أسفرت عنه القرعة، كما يلي:

المباراة 1:

الفائز من مواجهة فولفسبورج الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني ضد الفائز من مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني وبازل السويسري.

المباراة 2:

الفائز من مواجهة لاسك لينز النمساوي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة إسطنبول باشاك شهير التركي وكوبنهاجن الدنماركي.

المباراة 3:

الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني ضد الفائز من مواجهة جلاسجو رينجرز الاسكتلندي وباير ليفركوزن الألماني.

المباراة 4:

الفائز من مواجهة أوليمبياكوس اليوناني وولفرهامبتون الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي.

كذلك سحبت قرعة الدور قبل النهائي، وأوقعت الفائز في المباراة 4 في مواجهة الفائز في المباراة 2، بينما يلتقي الفائز في المباراة 3 مع الفائز في المباراة 1.

وسيكون المتأهل من المواجهة بين الفائز من مباراة 4 والفائز من مباراة 2، بمثابة الفريق المستضيف للمباراة النهائية، وذلك كإجراء شكلي لأسباب إدارية، حيث تقام المباراة بمدينة كولونيا.

وتقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام بطولة مصغرة، وستحسم كل مواجهة عبر مباراة واحدة، وستقام جميع المباريات في أربع مدن ألمانية هي، كولونيا ودويسبورج ودوسلدورف وجلسنكيرشن.

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وستقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 أغسطس المقبل في المدن الألمانية الأربع، ثم تقام مباراتا قبل النهائي يومي 16 و17 من الشهر نفسه، على أن يقام النهائي في يوم 21 من الشهر نفسه بمدينة كولونيا.

وكانت ست مباريات فقط قد أقيمت في جولة ذهاب دور الستة عشر قبل توقف المنافسات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن اليويفا، مساء أمس الخميس، أن لجنته التنفيذية قررت، بعد اجتماع استثنائي، إقامة مباريات الإياب الست لتلك المواجهات على ملاعب الفرق أصحاب الضيافة، وذلك بدون حضور جماهير، وستقام في يومي الخامس والسادس من أغسطس.

وفي الموعد نفسه، تقام مواجهتا خيتافي أمام إنتر ميلان وروما أمام إشبيلية، في ألمانيا، وستحسم كل مواجهة من مباراة واحدة، حيث لم تلتق الفرق بعضها البعض ذهابا في دور الستة عشر بسبب جائحة كورونا.

وكانت جولة الذهاب قد شهدت فوز شاختار دونيتسك على فولفسبورج 2 / 1 وباير ليفركوزن على جلاسجو رينجرز 3 / 1 وتعادل وولفرهامبتون مع أوليمبياكوس 1 / 1 وفوز مانشستر يونايتد على لاسك لينز 5 / صفر وبازل على آينتراخت فرانكفورت الألماني 3 / صفر وإسطنبول باشاك شهير على كوبنهاجن 1 / صفر.

وطبقا للقرار الذي أعلنه اليويفا، أمس، ستقام مباريات الإياب الست على ملاعب كوبنهاجن ومانشستر يونايتد وبازل وولفرهامبتون وباير ليفركوزن وشاختار دونيتسك.

وكانت منافسات الدوري الأوروبي قد جرى تعليقها منذ 12 مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأعلن اليويفا في 17 يونيو الماضي إقامة مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام بطولة مجمعة في أربع مدن ألمانية خلال أغسطس.