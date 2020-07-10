الامارات | قرعة أبطال أوروبا.. رونالدو في مواجهة محتملة ضد ريال مدريد أو مان سيتي والبايرن يهدد طريق برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة أبطال أوروبا.. رونالدو في مواجهة محتملة ضد ريال مدريد أو مان سيتي والبايرن يهدد طريق برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، التي جرت اليوم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية عن مواجهات قوية محتملة في دور ربع النهائي، إذ سيواجه الفائز من لقاء الإياب ضمن دور الـ16 بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، الفائز من لقاء إياب آخر مؤجل بين يوفنتوس وليون، و(برشلونة - نابولي) ضد (تشلسي -البايرن)، بينما تم الحسم في لقاءين آخرين هما بين أتالانتا الإيطالي وسان جرمان الفرنسي، ولايبزيغ الألماني ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

يذكر أن لقاءات الإياب المؤجلة بسبب فيروس كورونا منذ مارس الماضي، تم الحسم فيها رسميا من قبل الاتحاد الأوروبي بأن تجرى على ملاعب الأندية المستضيفة كما كان مقررا للقاءات الإياب على أرضها، لكن من دون جمهور، إذ يستضيف مان سيتي الريال بعد ان فاز عليه 2-1 ذهابا، بينما تعادل برشلونة في نابولي 1-1، وفاز البايرن على تشلسي في أرض الاخير 3-0، وخسر اليوفي من ليون في فرنسا 1-0.

ومن المقرر أن تقام المباريات المتبقية من دور الـ16 في السابع والثامن من أغسطس، على أن يقام ربع النهائي بين 12 و15 منه، ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 أغسطس. أما بالنسبة لقرعة نصف النهائي، فسيواجه الفائز من (ريال مدريد - مان سيتي .. يوفنتوس - ليون) الفائز من (برشلونة - نابولي.. البايرن - تشلسي). بينما يلتقي الفائز من اتلتيكو - لايبزيغ مع الفائز من سان جرمان - أتالانتا.

قرعة ربع النهائي:

- يوفنتوس - ليون يواجه الفائز من (ريال مدريد - مان سيتي)

- برشلونة - نابولي يلتقي البايرن - تشلسي)

- سان جرمان - أتالانتا

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- أتلتيكو مدريد - لايبزيغ

نصف النهائي

- الفائز من (ريال مدريد - مان سيتي .. يوفنتوس - ليون) يواجه الفائز من (برشلونة - نابولي.. البايرن - تشلسي). بينما يلتقي

- الفائز من اتلتيكو - لايبزيغ مع الفائز من سان جرمان - أتالانتا.

من المقرر أن تقام المباريات المتبقية من دور الـ16 في السابع والثامن من أغسطس، على أن يقام ربع النهائي بين 12 و15 منه، ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 أغسطس

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