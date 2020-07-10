شكرا لقرائتكم شاهد.. جونيور أجاى لا يعرف الراحة حتى فى إجازة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل جونيور أجاي صانع ألعاب النادي الأهلي، استعدادته لاستئناف الموسم الجاري المقرر عودته يوم 6 أغسطس المقبل، رغم حصول الفريق على راحة من التدريبات اليوم، ونشر أجاي فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات البدنية قبل استئناف التدريبات من جديد غداً السبت على ملعب التتش، وذلك بعدما توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

في سياق آخر، يناقش السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، ملف الصفقة الأجنبية التى ينوى إبرامها خلال ميركاتو الصيف المقبل، ويتطلع المدير الفنى لبحث اللاعب المُرشح للفريق فى ظل تعثر مفاوضات ضم الأوروجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، ويعقد المدير الفنى جلسات مع إدارة القلعة الحمراء لبحث هذا الملف حيث يرغب فى ضم لاعب أجنبى مُتميّز خلال ميركاتو الصيف لتدعيم الفريق الموسم المقبل، ويتمنى فايلر أن يكون هذا اللاعب قويا وجيدا فى مركز الهجوم أو صانع اللعب وهو ما سيتم مناقشته مع إدارة النادى الفترة المقبلة فى ظل المُستجدات الأخيرة والتى كان من أهمها تعثر وربما فشل مفاوضات صفقة سيرينو بشكل نهائي.

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أجايى

على صعيد متصل، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، للقلعة الحمراء لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة. وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة فى عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادى المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له.

وأضاف أن العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير فى إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التى جرت بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، والتى جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.