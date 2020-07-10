الصين تلغي المنافسات الرياضية حتى نهاية العام بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قررت الصين إلغاء المنافسات الرياضية الدولية في البلاد، حتى نهاية العام الجاري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ولكن الأمر الصادر من الإدارة العامة للرياضة، يسمح بإقامة الفعاليات الاستعدادية لدورة الألعاب الشتوية 2022 في بكين، وكذلك الأحداث الهامة الأخرى. ولم يحدد البيان المنافسات الرياضية الأخرى التي سيتم استثناءها من الإلغاء. وتستضيف الصين منافسات متنوعة للتنس في فصل الخريف، بما في ذلك نهاية منافسات موسم السيدات في شينزين، كما يمكن في وقت لاحق من العام الجاري إقامةسباق الجائزة الكبرى الصيني، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، ،والذي كان مقرر له أبريل الماضي وتم تأجيله.

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