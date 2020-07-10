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رياضة | السر وراء تراجع ميسي عن التجديد لبرشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر السر وراء تراجع عن التجديد لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم ، لتجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وكانت إذاعة "كادينا سير" قد أكدت منذ عدة أيام، رغبة ميسي في عدم تجديد عقده مع برشلونة، واستعداده للرحيل بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة، فإن ميسي فضل عدم تجديد عقده، اعتراضاً على سياسية رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو.

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وأضافت الصحيفة، أن ميسي غاضب بسبب عدم تدعيم فريق الكرة بالنادي بشكل كافي، للمنافسة على جميع البطولات.

ويريد ميسي وضع إدارة الفريق تحت الضغط، للقيام بصفقات قوية تعيد النادي لواجهة المنافسة، لا سيما على صعيد .

وكان برشلونة قد حقق فوزاً صعباً على نظيره إسبانيول بهدف نظيف بالأمس، في الجولة 35 من .

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