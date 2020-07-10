شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيف تحصل على «نادي القرن الحقيقي» بـ117 جنيهًا على طريقة مرتضى منصور؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الجمعة، المفاجأة التي وعد بها جماهير ناديه.

وقال «منصور» في فيديو بثه على موقع نادي الزمال، إنه جرى تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي لكرة القدم» في وزارة التموين.

وأضاف: «أتمنى لجمهور الزمالك الاحتفال بنادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالعلامة المسجلة».

وطالب «منصور» نظيره في النادي الأهلي، محمود الخطيب، بإزالة لافتات نادي القرن في الأهلي، لأنه لم يحدد «نادي القرن في ايه؟».

وفي الورقة التي أبرزها «منصور» في الفيدو، ليثبت بها تسجيل الملكية الفكرية لشعار النادي الجديد «نادي القرن الحقيقي»، ظهرت تكلفة تسجيل العلامة بمبلغ 117 جنيه فقط.

وحدد جهاز تنمية التجارة الداخلية طريقة تسجيل العلامات التجارية، والمستندات المطلوبة لتسجيل علامة، والتي تتمثل في:

طلب تسجیل تصمیم أو نموذج صناعي.

عدد ٤ صور من التصمیم أو النموذج الصناعي.

مستخرج من السجل التجاري أو عقد التأسیس أو النظام القانوني.

صورة من التصمیم أو النموذج الذي أودع في دولة أجنبیة مصدقًا علیھا من مكتب الملكیة الصناعیة فيها.

وتمثل خطوات تسجيل العلامة التجارية، فيما يلي:

مراجعة المستندات واستلامها.

عمل نسخة من الطلب (بناء على رغبة طالب التسجیل).

تقدیر رسوم تقدیم الطلب.

تحدید رقم متتابع – سنویا- للطلب طبقًا لأولویة.

إدخال بیانات الطلب على الحاسب الآلي.

قید بیانات الطلب في السجل.

فتح ملف لمستندات الطلب.

ويقدم طلب تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك إلى مصلحة التسجيل التجاري، على ألا يتجاوز عدد التصميمات أو النماذج الخمسين، ويتبع تقديم الطلب مرحلة الفحص واتخاذ القرار بشأن الطلب ( قبول / رفض )، ويرسل القرار إلى مقدم الطلب عن طريق البريد باشتراطات القبول أو أسباب الرفض على أن يتم الرد من قبل مقدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ وصول القرار.

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ويشهر عن التصميم لمدة 60 يوما في الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية خلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.

ويحق لمقدم الطلب التظلم من قرار الإدارة بالرفض خلال 30 يوما من تاريخ استلام القرار تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى وتمتد الحماية القانونية للتسجيل لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب ويمكن تجديدها لمدة 5 سنوات أخرى.

والعلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والامضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.