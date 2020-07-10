شكرا لقرائتكم هل يحق للأهلى الاعتراض على تسجيل علامة "الزمالك نادى القرن الحقيقى"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقب إعلان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه قام بتسجيل علامة تجارية تحمل أسم "الزمالك نادى القرن الحقيقى" وذلك في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى المفاجأة التى كان وعد بها رئيس النادى جماهيره منذ أيام قليلة، طالب مرتضى منصور مجلس إدارة النادى الأهلى بإزالة أى لافتات تحمل أسم "نادى القرن" بعدما أصبح اللقب علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.

ووفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بتسجيل العلامات التجارية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنه يتم اشهار التصميم أو العلامة التجارية لمدة 60 يوما في الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر "الأهلى" الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.

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ويرجع أصل العلامة التجارية إلى عام 1940 حيث كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو المنفعية أو يضعون علامات عليها، وعلى مر السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما نعرفه اليوم ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحاته، إنه تلقى إنذارا على يد محضر من النادى الأهلى بإزالة اللافتات الموضوعة على محيط نادى الزمالك الخاصة بنادى القرن وذلك مع منح النادى الأبيض مهلة لمدة 15 يوم لإزالة اللافتات، والأن سوف تتعير الأوضاع ، مشددا على أنه يطالب الأهلى بإزالة لقب نادى القرن من على اللافتات الخاصة به وبطاقات العضوية الخاصة بأعضاء القلعة الحمراء والذى قال أنه واحدا من بينهم.