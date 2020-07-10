برشلونة يتخلّص من إسبانيول ويضغط على ريال مدريد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلّص برشلونة الفارق عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر إلى نقطة واحدة بفوزه الصعب على جاره اللدود إسبانيول 1-صفر، ما حسم سقوط الأخير إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 1993، وذلك في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل الأوروغوياني لويس سواريز هدف الفوز الوحيد، ليرفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة مقابل 77 لريال مدريد الذي يستضيف الافيس اليوم الجمعة في ختام المرحلة.

وكان الفوز مهماً لبرشلونة، فمن جهة زاد الضغط على ريال مدريد، ومن جهة أخرى ساهم في سقوط ابن مدينته إسبانيول إلى الدرجة الثانية، وهو ما انعكس إيجاباً على جماهيره التي احتفلت بهذا الهبوط.

وينتظر ريال مدريد وبرشلونة مباريات حساسة في الجولات المقبلة، حيث يحل برشلونة غداً السبت ضيفاً على بلد الوليد ضمن منافسات الجولة 36، بينما يلعب ريال مدريد اليوم مع ألافيس ثم يحل ضيفاً على غرناطة يوم الإثنين المقبل.

Advertisements

ويغيب أنسو فاتي عن مباراة بلد الوليد بعدما تعرض للطرد في المباراة التي فاز بها برشلونة على إسبانيول، في حين يأمل سواريز متابعة تألقه، بعدما أصبح ثالث أفضل هداف لبرشلونة في التاريخ برصيد 195 هدفاً، بعد ميسي 630 هدفاً وسيزار 232 هدفاً.

وإذا تغلب الريال على ألافيس ثم على غرناطة يوم الإثنين، سيظل الفريق بعيداً على الأقل بفارق 4 نقاط، مع تبقي مباراتين فقط.

وظهر الريال كالقطار السريع الذي لا يمكن إيقافه مؤخراً، ليحقق نتائج إيجابية في أوقات حاسمة من الموسم.

وحافظ الملكي على نظافة شباكه في 5 من آخر 6 مباريات، وحقق 7 انتصارات في 7 مباريات منذ استئناف منافسات كرة القدم.