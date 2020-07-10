«الملك صلاح» يقتحم تاريخ ليفربول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل ليفربول، حصد النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتخطيه مضيفه برايتون 3-1، في إطار الجولة الـ 34 من عمر البريميرليج، التي شهدت تألقاً لافتاً من النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفين ومرر كرة حاسمة ليصبح أسرع لاعب في تاريخ «الريدز» يسجل ويصنع 100 هدف في الدوري بعد خوضه 104 مباريات فقط.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 92 نقطة، وحقق فوزه الثلاثين من أصل 34 مباراة، ليصبح أسرع فريق يصل إلى هذا العدد من الانتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي بكافة مسمياته.

وكان مانشستر سيتي يحمل الرقم القياسي السابق في هذا الجانب، عندما حقق 30 انتصاراً من أصل 35 مباراة في موسم 2017-2018.

من جهته، وبعد تحقيقه رقم 100 بين تسجيل وصناعة انضم محمد صلاح إلى 3 أساطير من ليفربول وصلوا إلى هذا الرقم وهم روبي فاولر ومايكل أوين وستيفن جيرارد.

في حين ان الثلاثي يتفوق على صلاح من حيث المحصلة العامة، حين ان ستيفن جيرارد سجل وصنع 212 هدفاً، وروبي فاولر (158 هدفاً)، ومايكل أوين (148 هدفاً).

ووصل صلاح إلى الرقم 100 في 104 مباريات، بينما بلغ مايكل أوين وروبي فاولر الرقم 100 بعد 148 و158 مباراة على التوالي.

من ناحية ثانية، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن الهدف الثاني لصلاح يحمل الرقم 250 لثلاثي ليفربول الهجومي المكون من صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، في عهد المدرب الألماني يورجن كلوب بكافة المسابقات.

وتوزعت هذه الأهداف على النحو التالي: 94 هدفا لصلاح، 79 هدفا لماني، و77 هدفاً لفيرمينو.

ونال محمد صلاح الذي يطلق عليه جمهور ليفربول تسمية «الملك» إشادة واسعة، فبعد 3 مواسم فقط بقميص ليفربول، نجح في تسجيل 73 هدفاً وصناعة 27 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، أما الأرجنتيني سيرجيو أجويرو فقد ساهم مع مانشستر سيتي في 75 هدفاً في آخر 3 مواسم بتسجيل 58 هدفاً وصناعة 17 هدفاً، ورحيم سترلينج لاعب سيتي أيضاً الذي ساهم في 71 هدفاً عبر تسجيل 49 وصناعة 22.