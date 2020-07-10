الهيئة تطالب بضوابط صارمة لمنع تجاوزات تسجيل «المقيم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

طالبت الهيئة العامة للرياضة، الاتحادات بوضع ضوابط صارمة تمنع التجاوزات بكل صورها وأشكالها، في تسجيل اللاعبين من فئة المقيمين المشمولة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، في ما يخص مشاركة لاعبي الفئات في المسابقات الرياضية الرسمية، كما قررت إجراء تقييم لمشاركة اللاعب المقيم، ضمن «الفئات»، بعد انتهاء الموسم المقبل 2020-2021، للتأكد من أن التطبيق يتم بصورة مثالية تحقق مصلحة رياضية الإمارات على مستوى كل الألعاب.

وخاطبت الأمانة العامة للهيئة بالتعميم رقم 23، الاتحادات والجمعيات واللجان والأندية الرياضية في الدولة بقرار مجلس إدارة الهيئة برئاسة عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، باستمرار العمل بإلغاء تحديد مدة الإقامة كشرط لتسجيل اللاعبين في فئة المقيمين، على أن تلتزم الاتحادات والجمعيات واللجان والأندية الرياضية في الدولة بوضع ضوابط تخص مشاركة اللاعبين من فئة المقيمين ضمن الفئات المشمولة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة، للمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية، لتكفل الضوابط منع أي تجاوزات في تسجيل اللاعبين في كشوف الاتحادات والأندية مستقبلاً، لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.

جدير بالذكر أن ورشة العمل التي عقدتها الهيئة مع الاتحادات في الحادي عشر من نوفمبر الماضي، بمقرها في دبي بمشاركة 19 اتحاداً من ضمنها اتحاد كرة القدم، كانت أوصت بتمديد آلية تطبيق مشاركة اللاعب المقيم لمدة موسمين آخرين، ليتسنى لها الوقوف على الإيجابيات والسلبيات قبل وضع الصيغة الأمثل لتحقيق أكبر فائدة من تطبيق القرار.