شباب الأهلي يستضيف «آسيوية أندية الصالات» 2 ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس مواعيد مسابقاته المقبلة والتي تأجلت في وقت سابق بسبب تفشي فيروس كورونا وحدد الفترة ما بين 2 إلى 13 ديسمبر 2020 كموعد نهائي لبطولة كاس الأندية الآسيوية لأبطال دوري كرة قدم الصالات والتي ستكون في ضيافة نادي شباب الأهلي في دبي، بعد أن فاز ملف الفرسان أبطال دوري الموسم السابق باستضافة البطولة.

وحول هذا الخصوص، أكد حمد المري مشرف اللعبة أن شباب الأهلي سيكون جاهزاً من كل النواحي وسيبدأ الترتيبات المتعلقة بالاستضافة رغم ضيق الوقت والظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، وقال: «نتمنى أن نوفق في تمثيل الدولة ونقدم استضافة مميزة، كما نقدم أفضل المستويات وتحقيق أفضل النتائج، وبلا شك سنبذل أقصى الجهود في الفترة القادمة بعد التشاور مع القائمين على الأمر في النادي».

وعلى خط متصل، عقد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات اجتماعاً مع الكرواتي ميكو مارتن مؤسس أكبر موقع لكرة الصالات (فوتسال بلانيت) عبر تطبيق زووم بحضور خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة، وتمت مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بتطوير كرة الصالات الإماراتية في الفترة القادمة.

وحول اعتماد بطولة الأندية الآسيوية للأندية، قال جاني: «ثقتنا لا تحدها حدود في نادي شباب الأهلي في تقديم أفضل المستويات وتشريف الدولة من كل النواحي، وكل إمكانات اللجنة التنفيذية تحت تصرف الفرسان في الفترة المقبلة وأتمنى التوفيق لفريق نادي شباب الأهلي في البطولة».