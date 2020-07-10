شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر: أجيد اللعب في الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طاهر محمد طاهر لاعب الاهلى الجديد أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، منذ تصعيده للفريق الأول بالمقاولون العرب، في سن السادسة عشرة ، حيث لعب في مركز الجناح الايسر ، والمهاجم الصريح ،بالإضافة إلى مركز صانع اللعب، وقد تواجد هذا الموسم بشكل أساسي في مركز الجناح الأيسر، المقاولون أول المنتخب الأوليمبي.

وعن المركز الذي يفضل اللعب فيه بقميص النادي الأهلي ، قال طاهر محمد طاهر: «لا أستطيع الجزم بمركز محدد أتواجد فيه، وسأكون تحت أمر الجهاز الفني للفريق في أي مركز يطلبني فيه».

واستكمل طاهر محمد طاهر حديثه قائلا :« لم استقر بعد على رقم القميص الذي سأقوم بارتدائه مع الأهلي، وهذا الأمر مؤجل لمطلع الموسم المقبل، حتى أعرف الأرقام المتاحة واختار الأفضل من بينها».

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وعن نصائح عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، التي قدمها له بعد انتقاله للأهلي وقال : «ارتبطت بعلاقة قوية للغاية مع الكابتن عماد النحاس.. فهو من أكثر الشخصيات التي حرصت على التواصل معها خلال الفترة الماضية، وعندما تولى قيادة المقاولون تحدث معي كثيرا عن رغبتي في الانضمام إلى الأهلي، ونقل لي الصورة كاملة عن القلعة الحمراء، بعد ما علم برغبتي الشديدة في اللعب لصفوف الأهلي، وشرح لي العديد من الأمور الخاصة بنظام العمل داخل النادي، وقدم لي روشتة النجاح وذلك من واقع خبرته ومشواره الكبير مع الأهلي ،الذي حقق فيه العديد من الإنجازات والبطولات».