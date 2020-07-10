شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر : اللعب أساسيا ودوري أبطال أفريقيا والدوري أمنياتى هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طاهر محمد طاهر لاعب الاهلى الجديد إن هناك ثلاث أمنيات يسعى لتحقيقها، ويأتي في مقدمتها رغبته في حجز مكان أساسي في تشكيلة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والرغبة الثانية هي الحفاظ علي لقب بطولة الدوري، وهي الهدف الدائم لجماهير الأهلي.

وأشار طاهر محمد طاهر في حوار خاص للموقع الرسمي للنادى الاهلى إلى أن الأمنية الثالثة هي تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والمشاركة مع الفريق فيها خلال المواسم المقبلة، خاصة إنه لم يسبق له اللعب في هذه البطولة الكبرى.

وعن عودة النشاط الرياضي قال طاهر محمد طاهر: «كنا جميعا ننتظر عودته، فالحياة عادت في ملاعب أوروبا، وكان من الضروري أن تعود في مصر، خاصة بعد الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها من قبل جميع الأندية، فضلا عن المسحات الطبية التي تم اجرائها للاعبين ، ومن ثم كان من المنطقي والطبيعي أن يعود الدوري ونستكمل الموسم الحالي ونبدأ بعده الموسم الجديد».

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وأضاف طاهر محمد طاهر: «فترة التوقف الأخيرة كانت صعبة للغاية على جميع اللاعبين، خاصة أننا لم نكن نعرف موعد عودة النشاط الرياضي، قبل تحديده في السادس من أغسطس المقبل، وبالنسبة لي كنت أحرص على البقاء في المنزل وممارسة التدريبات، وأعتقد أن الأمور تعود تدريجيا بشكل طبيعي والقادم سيكون أفضل».

وأتم طاهر محمد طاهر حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي قائلا: «انتظروني بقميص الأهلي الموسم المقبل.. أنا متشوق للغاية لأول مباراة لي مع النادي، وأول هدف سأقوم بتسجيله أيضا، وإن شاء الله أتمني أن أكون إضافة قوية للفريق، وأعدكم ببذل قصارى جهدي مع زملائي فى الأهلي لتحقيق الانتصارات وزيادة رصيد بطولاته على الصعيدين المحلي والقاري».