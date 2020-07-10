شكرا لقرائتكم وكيله : محمود الجزار يمتلك عرضا برتغاليا.. والأهلي لم يطلب عودته نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبدالجابر، وكيل أعمال اللاعب محمود الجزار، مدافع النادي الأهلي والمعار الى صفوف نادي الجونة، إن مسئولي النادي الأهلي لم يطلبوا عودة اللاعب في نهاية الموسم. وأضاف وكيل محمود الجزار في تصريحات تلفزيونية: "محمود الجزار يمتلك عرضا برتغاليا ولكنه توقف بسبب تفشي فيروس كورونا". وأوضح: "اللاعب يركز حاليا مع الجونة من أجل اثبات قدراته للحفاظ على مكانه في المنتخب الأولمبي بعدما طلب منه شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الحفاظ على مشاركته أساسيا مع فريقه للحاق بالاولمبياد" Advertisements وكشف محمد عبدالجابر، وكيل أعمال اللاعب محمود الجزار، مدافع النادي الأهلي والمعار الى صفوف نادي الجونة، مصير اللاعب في نهاية الموسم. وأكد وكيل محمود الجزار: "اللاعب يمتلك 4 عروض محلية في الوقت الجارية وسنحسم الموقف في نهاية الموسم". وتابع: "العروض جدية بعد تألق اللاعب ولكن الجونة له الأولوية في تجديد إعارة اللاعب والقرار النهائي لدى مسئولي الأهلي".

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