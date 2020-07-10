رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..الصراع يشتعل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 10 يوليو 2020 01:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..الصراع يشتعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بـفوز مانشستر يونايتد علي نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

واستطاع الفرعون المصري محمد صلاح قيادة ليفربول لتحطيم برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أحرز منهم هدفين و صنع هدف.

تمكن صاحب المركز الأول جيمي فاردي، لاعب فريق ليستر سيتي، تسجيل هدف في هذه الجولة أمام آرسنال ليرتفع رصيده ويصبح 22 هدفًا.

ويسعى الدولي محمد صلاح لحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، كثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعد الأسطورتين، آلان شيرار، وتيري هنري.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ34 كالتالى:-

1- جيمي فاردي.. 22 هدفًا.

2- بيير إيميريك أوباميانج.. 20 هدفًا.

Advertisements

3- محمد صلاح.. 19 هدفًا.

4- داني إنجز..19 هدفًا.

5- ساديو ماني.. 16 هدفًا.

6-سيرجيو أجويرو.. 16 هدفًا.

7- راؤول خيمينيز.. 15 هدفًا.

8- ماركوس راشفورد.. 15 هدفًا.

9- أنطوني مارسيال.. 15 هدفًا.

10- رحيم سترلينج.. 14 هدفًا