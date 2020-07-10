تعرف على مخطط الأهلي لخطف "يوسف اوباما"

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جدة - عمرو شويل قال اسلام صادق مُقدم برنامج البريمو ان مسوؤلي الاهلي لديهم رغبه في التعاقد مع يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.
واضاف ان هناك وسطاء تدخلو عن طريق محادثات مباشرة مع لاعب الفريق الابيض لاقناعه بالانضمام للقلعة الحمراء خلال الفترة القادمة خاصة وانه لم يُجدد عقده الي هذا التوقيت .
وعلى صعيد اخر، أكد إسلام صادق ان الإتحاد المصري لكرة القدم استلم خطاب من الفيفا بضرورة الإنتهاء من وضع لائحة النظام الاساسي.
واشار ان الخطاب تضمن ضرورة طرح اللائحة الجديدة بصيغتها النهائية في موعد قبل نهاية شهر يوليو 2020 مع ضرورة إبلاغ الفيفا بالموعد الذي ستحدده اللجنة الخماسية، ونتيجة التصويت على اللائحة.
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