شكرا لقرائتكم خبير لوائح :إقامة انتخابات اتحاد الكره لمدة سنة مخالف لقانون الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية ان إقامة إنتخابات اتحاد الكرة المصري مدتها سنة واحده امر مخالف لقانون الرياضة. واضاف بيومي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الاعلامي اسلام صادق انه فى حال انعقاد الانتخابات والمقرر لها فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين، سيكون مصيرها البطلان فى حال الطعن عليها وفقاً لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى المعمول بها حتى الآن .

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