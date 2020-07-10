شكرا لقرائتكم إشبيلية يتمسك بالرابع ويهزم بلباو في 5 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب إشبيلية تأخره بهدف أمام مضيفه أتلتيك بلباو، إلى فوز 2 - 1 يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل أندير كابا هدف التقدم لبلباو في الدقيقة 28، لكن الأرجنتيني إيفر بانيغا أدرك التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 69. وفي الدقيقة 74 سجل منير الحدادي الهدف الثاني لإشبيلية، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
ورفع اشبيلية رصيده إلى 63 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بلباو عند 48 نقطة في المركز التاسع.
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