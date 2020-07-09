شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: الأهلي يقلص صلاحيات سيد عبد الحفيظ الإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمسئول عن ملف الكرة بالقلعة الحمراء، قرر تقليص صلاحيات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وأضاف عمر ربيع ياسين فيتصريحات تليفزيونية: "سيد عبدالحفيظ ارتكب خطأ كبيرا بفسخ عقد سعد سمير مدافع الفريق دون الحصول على توقيعه على عقد جديد".

وأوضح: "بعدما قام سيد عبد الحفيظ رفع اللاعب من القائمة، تم إخطار اللاعب بأنه أصبح حرا ويحق له التوقيع مع أي نادي مجانا".

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وتابع: "بعدما علم الخطيب بذلك، استاء تماما وقرر فورا بالإتفاق مع لجنة تخطيط الكرة بالنادي على نقل ملف تجديد عقود اللاعبين، الى أمير توفيق".

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، قد أعلن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.. وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له.