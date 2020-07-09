شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر: سعيد للعب تحت قيادة فايلر ورمضان صبحي أصبح هدافا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب المنتقل حديثاً لصفوف الأهلي المصري، إنه أمنيته تحققت بعد الانتقال للأهلي واللعب تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر الذي يعتبره الأفضل على الساحة الكروية خلال الفترة الماضية.

وأضاف طاهر محمد طاهر في حواره الخاص لقناة النادي الأهلي: "تشعر مع فايلر بحالة من الانسجام مع لاعبي الأهلي ويطور من مستوى الجميع بشكل كبير خاصة وان هناك تطور ملحوظ في اللاعبين وتحديداً رمضان صبحي الذي بات أكثر شراسة على المرمى وهدافاً بشكل كبير على غير العادة في السابق كان يقدم مستوى جيد لكنه اختلف عندما عاد من الدوري الإنجليزي".

وقال طاهر محمد طاهر: "رينيه فايلر يستطيع أن يمنح اللاعبين اضافات قوية من خلالها تجد المستوى العام للفريق جيد للغاية بخلاف أن الفريق بات معه أكثر جماعية ويقدم حلول هجومية كثيرة تجعله الأفضل دائماً.

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وتحدث عن بداياته قائلا: "بدأت حكايتي مع كرة القدم من خلال الاختبارات في المقاولون العرب وذهبت وقتها بالتيشيرت الخاص بالأهلي ووقتها كانوا يتخيلون أنني جئت من القلعة الحمراء لكن الحمد لهل نجحت في اختبارات الذئاب".

وكشف طاهر محمد طاهر، عن أنه فور تصعيده للفريق الأول تحدث المسئولين بالنادي وأكدوا أنني سأكون الخليفة لمحمد صلاح وهو الأمر الذي أسعدني بعدما رأيت نجاح الفرعون في الدوريات الأوروبية المختلفة حتى بات حلم شخصي لي أن أكون مرتبط بلاعب بحجم مو صلاح".

وأكد طاهر محمد طاهر، أنه يرتبط بعلاقات قوية مع العديد من لاعبي الأهلي، وتواجد مع عدد كبير منهم خلال مشاركته مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها السنية وكلها أمور ستساعده كثيرا في بداية رحلته مع الفريق.