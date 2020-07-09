شكرا لقرائتكم خطوة واحدة تفصل اعلان الزمالك عن تجديد عقد محمد عبد الغنى .. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفصل نادى الزمالك، خطوة وحيدة لإعلان تجديد عقد محمد عبد الغنى، مدافع الفريق الأبيض، بعد قيام اللاعب بتوقيع عقود التجديد لناديه، على بياض، وفقا لما صرح به وكيل أعماله ميدو حزين والذى أكد أن عبد الغنى قام بتوقيع عقوده الجديدة مع نادى الزمالك على بياض فى جلسة مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى.

وكشف مصدر مقرب من محمد عبد الغنى، إنه يتبقى الاتفاق بينه وبين نادى الزمالك حول المقابل المالى الذى سيتقاضاه اللاعب من أجل الإعلان عن تجديد تعاقده الذى ينتهى بعد موسمين حيث فضلت إدارة الزمالك رفع القيمة المالية لعقده خاصة أنه يتقاضى ما يقرب من مليون جنيه فى الموسم وبعد تقديمه مردود جيد مع الفريق قررت إدارة النادى زيادة المقابل المالى الذى يحصل عليه اللاعب الذى يتبقى الاتفاق عليه لإعلان تجديد التعاقد معه.

من ناحية أخرى، قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر برج العرب الذى انطلق اليوم ولمدة 15 يوما استعدادا لاستئناف مباريات الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وسيؤدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا، على أن يكون التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.

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ووصل الزمالك إلى برج العرب، ظهر اليوم، بعدما غادرت النادى صباح اليوم بأتوبيسين لتطبيق التباعد الاجتماعى وخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلن الموقع الرسمى للزمالك تفاصيل تدريب الفريق الذى أقيم اليوم عقب عودة النشاط .

وأكد الموقع الرسمى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استأنف تدريباته صباح اليوم بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك بمقر النادى، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خاضت مجموعة التدريب فى الثامنة والنصف والأخرى فى التاسعة والنصف، وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى ومحمد عبدالغنى وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد، ولم يذكر الموقع الرسمى مشاركة حازم امام فى التمرين وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدن، كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة وذلك تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وامير عبدالعزيز المدرب العام وأحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد .