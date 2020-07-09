خالد الغندور: قضية نادى القرن سمعت في العالم كله وتسببت في ضيق للأهلى

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن قضية لقب نادى القرن الأفريقي سمعت في العالم كله وتسببت في ضيق للأهلى، أضاف الغندور في تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك:" مصطفى مراد فهمى كان سكرتير الاتحاد الأفريقي ووضع معاير لقب نادى القرن وفى نفس الوقت كان عضو مجلس إداةر الأهلى".

تابع الغندور:" مصطفى مراد فهمى معايره معيبة وهو مش بيقول قرآن وانتوا عايزنا نغمض عنينا عن الحقيقة".

واختتم:" من حق جمهور الزمالك أن ينتفض"

لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق قضية "بطل القرن الحقيقى"، الذى جهز مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور ملف كامل للمطالبة بالحصور على لقب نادي القرن الأفريقي، مبررين ذلك بأنهم أصحاب التتويج بعدد أكبر من البطولات القارية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" من قبل في تحديد صاحب اللقب.

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وتعد قضية "بطل القرن" بسبعة أرواح لأنه منذ 20 عاما على حسمها لصالح النادى الأهلى، وما زال الزمالك وجماهير تعتقد أنها حق تم سلبه منهم مع نهاية القرن الـ20.

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، على إقامة احتفالية الخميس، احتفالا بلقب بطل القرن الحقيقى واعتبار يوم 9 يوليو ذكرى تتويج الزمالك باللقب.