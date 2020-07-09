شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أوروبا يتنحون عن عرش الهدافين في موسم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنازل عدد من نجوم أوروبا بدوريات كرة القدم الكبرى أمثال الدورى الإنجليزى والإيطالى عن ترتيب صدارة الهدافين، وكان أبرزهما النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، والعملاق البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، حيث ترك الأول عرشه لنجم فريق ليستر سيتى جيمى فاردى المتصدر الترتيب حاليا برصيد 21 هدفا، بينما الثانى تخلى عن مركزه المفضل وأصبح في قبضة شيرو إيموبيلى، نجم فريق لاتسيو الإيطالى.

كان «الدون» منذ انتقاله إلى صفوف فريق يوفنتوس قادما من ناديه القديم ريال مدريد لم يحالفه الحظ للموسم الثانى على التوالى باعتلاء صدارة «الكالتشيو»، فكان العام الماضى من نصيب فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا الذي فاز بعرش الهدافين برصيد 26 هدفا، فيما فشل النجم البرتغالى خلال هذا الموسم أيضا حيث رصيده حتى الآن وصل 25 هدفا بفارق 4 أهداف فقط عن شيرو ايموبيلى، نجم فريق لاتسيو الإيطالى المتصدر.

أما النجم المصرى محمد صلاح فتوج بالحذاء الذهبى الموسم الكروى الماضى بالتقاسم مع ساديو مانى بعد امتلاكهما 22 هدفا في رصيدهما، وخلال هذا الموسم فقد النجمان عرشهما لصالح جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتى المتصدر هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 21 هدفا، فيما «المصرى» يمتلك 17 هدفا، و«السنغالى» 16 هدفا.

أما الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى، مهاجم برشلونة، وروبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونيخ، فمحتفظان بعرشهما خلال الموسمين الجارى والماضى، فالأول، تربع على عرش الهدافين في «الليجا» موسم 2018/2019 برصيد 36 هدفا، والموسم الحالى متصدر برصيد 22 هدفا خلال هذا الموسم، أما نجم «البافارى»، فتربع على عرش الهدافين في الدورى الألمانى، برصيد 22 هدفا، أما الحالى فمتصدر برصيد 34 هدفا هذا الموسم.

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بدأ ميسى بلعب كرة القدم في سن مبكرة وسرعان ما تم اكتشاف قدراته على يد برشلونة. وغادر روساريو القائمة على فريق شباب نيولز أولد بويز في عام 2000 وانتقل مع عائلته إلى أوروبا، كما عرض برشلونة له العلاج لنقص هرمونات النمو. في أول ظهور له في موسم 2004–٢٠٠٥، حطم رقماً قياسيًّا مسجلاً باسم فريقه لأصغر لاعب يسجل هدفاً في الدورى. وتم تكريمه، ولكن التكريم الأكبر بالنسبة له كان فوز برشلونة بالدورى في أول موسم له معه، إذ حصل على كأس الدورى وكأس السوبر الإسبانى وكأس دورى أبطال أوروبا في سنة 2006.

بدأت انطلاقته في موسم 2005–٢٠٠٦ بانضمامه للفريق الأول، وفى موسم 2006–٢٠٠٧ سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الكلاسيكو، وأنهى الموسم برصيد 14 هدفاً في 26 مباراة وربما كان موسم 2008–09 من أنجح مواسمه، حيث إن ميسى سجل فيه 38 هدفا ولعب دوراً أساسيا في الحصول على الثلاثية: لقب الدورى وإسبانيا ودورى الأبطال. وفى الموسم التالى 2009–10، سجل ميسى 47 هدفا في جميع المسابقات، ليتمكن من معادلة رقم رونالدو السابق مع برشلونة. وتفوق على هذا الرقم في موسم 2010–11 بثلاثة وخمسين هدفاً في جميع المسابقات.

قبل بداية موسم 2015–16 في أوروبا كان ميسى قد فاز مع برشلونة بسبعة ألقاب دورى إسبانى، وأربعة ألقاب دورى الأبطال، وسجل في نهائيين، ضد مانشستر يونايتد في نهائى دورى أبطال أوروبا عامى 2009 و2011. وعلى الرغم من أنه لم يكن متواجداً على أرضية الملعب حينما فاز برشلونة على آرسنال في نهائى دورى أبطال أوروبا لعام 2006، إلا أنه تسلم ميدالية الفائزين بالبطولة.

بعد تسجيله 12 هدفاً في دورى أبطال أوروبا 2010–11، أصبح ميسى ثالث لاعب (بعد جيرد مولر وجان بيير بابان) يعتلى صدارة الهدافين في ثلاثة مواسم متتالية من حملات كأس الأندية الأوروبية البطلة. ومع ذلك، يُعتبر ميسى أول من فاز بلقب هداف دورى أبطال أوروبا لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد تغيير دورى الأبطال في عام 1992.