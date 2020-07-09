شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يبدأ مفاوضات ضم «جورجينيو» من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «صن الإنجليزية» في تقرير لها أن نادي يوفنتوس الإيطالي مصمما على ضم النجم الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، هذا الصيف، بناء على طلب من ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق السيدة العجوز.



وأكدت الصحيفة أن يوفنتوس عرض على تشيلسي ضم اللاعب مقابل حصول «البلوز» على خدمات واحد من الثنائي، آرون رامسي أو أدريان رابيو، وذلك لتقليل المقابل المالي للصفقة، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأندية الأوروبية بسبب وباء كورونا.



وعن بقية التفاصيل المالية لصفقة اللاعب أشارت الصحيفة أن يوفنتوس سيحاول التوصل لاتفاق مع تشيلسي من أجل دفعها على أقساط، في ظل الأزمة المالية الحالية.



وأوضحت الصحيفة أن ساري، يريد بصورة كبيرة جداً ضم اللاعب في الموسم الجديد، وهو الأمر الذي دفع إدارة اليوفي في البدء بالتحرك وبداية المحادثات مع إدارة النادي اللندني لتنفيذ رغبة المدير الفني.



وكان تشيلسي قد تعاقد مع جورجينيو من نابولي قبل عامين مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، وقت التعاقد مع ساري لقيادة الفريق.

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