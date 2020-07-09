شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر إلى برج العرب للدخول بمعسكر مغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة متوجهة إلى الإسكندرية من أجل الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب لمدة أسبوعين.

وكان الفريق قد خاض مرانه اليوم الخميس، تحت قيادة الجهاز الفني، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على مجموعتين، حيث تدربت الأولى في السابعة والنصف صباحا، بينما بدأت الأخرى تدريبها في الثامنة والنصف صباحا، وسط اجراءات احترازية شديدة في النادي.