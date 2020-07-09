نادي إسبانيول يوجه رسالة لجماهيره بعد الهبوط للدرجة الثانية

نشر نادي إسبانيول بيانًا رسميًا بعد تأكيد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، عقب السقوط مساء أمس الأربعاء، أمام برشلونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من الليجا.

وجاء بيان نادي إسبانيول عبر موقعه الرسمي على تويتر كالآتي:

"لقد هبطنا، إنه شيء يؤلمنا كثيرًا، نعتذر لكل مشجع

لدينا، آسفون من كل قلبنا، لا شك أننا سنصعد أقوى، من أجل هذا القميص ولشعبنا، سنبذل قصارى جهدنا لإعادة النادي إلى الدرجة الأولى، وهو المكان الذي يستحقه لما يقرب من 120 عامًا من التاريخ، لأن هذا الشعور على الرغم من أنه يؤلم الآن، إلا أنه أجمل شيء في العالم، أمس واليوم وغدًا ودائمًا، فخور بأن أكون من الببغاوات، معًا سنعود".

بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 76 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد بنقطة ويتبقى للأخير مباراة في نفس الجولة، فيما تأكد هبوط إسبانيول صاحب الـ24 نقطة في قاع الجدول.

وتعد تلك هي المرة السادسة التي يهبط خلالها إسبانيول إلى دوري الدرجة الثانية، والأولى منذ موسم 1992-1993 وصعد بعدها إلى الدرجة الأولى مباشرة بعد موسم.